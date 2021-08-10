В России и мире

Жителей России предупредили об опасных изменениях климата

Задержки в смене сезонов грозят Центральной части России. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на климатолога Владимира Семенова. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.

«Произойдет смещение характерных сроков наступления сезонов. Переход температуры через ноль, то есть наступление зимы, весны и осени, будет смещаться. За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Подобный сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше, — пояснил эксперт.

По его словам, таким климат в России установится через 10–20 лет. При этом, заметил он, человек никак не сможет повлиять на погодные изменения из-за необратимости процесса, и температура воздуха на планете в ближайшие годы продолжит повышаться такими же быстрыми темпами.

«Глобальное потепление — это только общая характеристика, которая сопровождается разными показателями изменчивости. Это волны жары, изменение характера осадков и изменение характера погоды в целом», — подытожил Семенов.