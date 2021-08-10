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В России из-за отказа от вакцинации уволились 26 сотрудников скорой помощи

Заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе восемь фельдшеров и пять медсестер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительство региона.

«Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад - из Облучья и Пашкова. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные - уборщицы и водители из этих же двух отделений, всего 26 человек», - сообщили в управлении. Также в пресс-службе правительства региона отметили, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса - законное право работников.

Во всех отделениях областной станции скорой медицинской помощи привиты 90% сотрудников.

«С учетом нормативов Минздрава в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью. Здесь функционируют еще три полноценные отделения скорой, отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации», - заявил главврач скорой медицинской помощи автономии Владислав Коган.

В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации. Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.