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Тело российского дипломата обнаружили возле посольства в Берлине

По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания. Немецкая разведка считает, что дипломат на самом деле был офицером ФСБ. The Insider и Bellingcat утверждают, что погибший — сын генерала ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой издание Spiegel.

Фото: Markus Schreiber / AP

По информации издания, утром 19 октября сотрудники полиции обнаружили тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось. По предварительным данным, погибшим оказался 35-летний мужчина, который был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Предположительно, он упал с верхнего этажа здания.

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

«Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — сказал он.

Spiegel сообщает, что тело дипломата было передано российской стороне, а посольство России не дало согласия на вскрытие. В российской дипмиссии отказались комментировать изданию произошедшее по «этическим соображениям» и лишь отметили, что произошло «трагическое происшествие».

Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не смог провести расследование смерти, отмечает Spiegel. Также неясно, имелись ли доказательства халатности со стороны третьих лиц.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — цитирует ТАСС заявление российского посольства в Берлине.

В дипмиссии назвали спекуляциями сообщения западных СМИ по поводу гибели дипломата. «Считаем их абсолютно некорректными», — добавили в посольстве.

По данным Spiegel, немецкие службы безопасности считают, что погибший связан со Второй службой ФСБ. «В службах безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны», — говорится в публикации. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

Западные спецслужбы, как отмечает Spiegel, связывали Вторую службу ФСБ с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине летом 2019 года.

Источники в немецкой разведке сообщили Spiegel, что они подозревают, что дипломат на самом деле был офицером ФСБ и был связан с высокопоставленным генералом ФСБ.

The Insider и исследовательская группа Bellingcat утверждают, что им удалось установить личность погибшего дипломата. Его, по их данным, зовут Кирилл Жало, он приходится сыном начальнику Управления по защите конституционного строя ФСБ, генерал-лейтенанту Алексею Жало. «Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года», — говорится в материале.