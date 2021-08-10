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В России одобрили упрощение процедуры получения ИНН

Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН через электронный портал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН.

По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.