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Планировавшие уволиться врачи скорой помощи в Облучье отозвали заявления

Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), ранее написавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Подавляющее большинство сотрудников отзывают свои заявления», - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, ранее заявления об увольнении написали 26 сотрудников станции.

В четверг СМИ сообщили о том, что все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. Они продолжат работать до 15 ноября. В пятницу стало известно об увольнении ещё 12 сотрудников «скорой помощи» села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.

Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО от 11 октября, 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы в каждом коллективе должны быть привиты вакциной от коронавируса. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям предписано организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Не привитые от COVID-19 к указанному сроку должны быть отстранены от работы или переведены на удалённую работу.

В перечень сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, также попали торговля, общественное питание, транспорт, индустрия развлечений (кинотеатры, игровые комнаты), жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, оказание бытовых и финансовых услуг.

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста.