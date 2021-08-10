В России и мире

Стала известна цель визита главы ЦРУ в Москву

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», сообщает CNN. По его данным, визит Бернса также связан с желанием Соединенных Штатов установить мотивацию действий России.

Бернс ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины», пишет CNN. По данным источников канала, на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Бернс также выразил опасение, что Россия может использовать вопрос экспорта газа в качестве давления на Украину и европейские страны, поскольку те столкнутся с новым энергетическим кризисом в зимний период. Как отмечает канал, администрация Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. После встреч в Москве глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «попытаться снять эту напряженность». Кроме того, в четверг, 4 ноября, в Киев для поддержания этих усилий приехал сотрудник Госдепа, передает РБК.

По словам неназванного американского чиновника, США испытывают «серьезные опасения» по поводу наращивания российских войск у украинской границы, и «было бы глупо не рассматривать возможность вторжения». Аналогичные опасения в разговоре с CNN выразили источники в Госдепартаменте и конгрессе США. В то же время в Пентагоне их не разделяют, отмечает канал. Как заявил ранее на этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, Соединенные Штаты видят «значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной», но в них «нет ничего открыто агрессивного».

В конце октября The Washington Post сообщила, что официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». В материале отмечалось, что передвижение российских войск возле украинской границы начали фиксировать после учений России и Белоруссии «Запад-2021», которые прошли с 10 по 15 сентября. Несколько дней спустя Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждалось, свидетельствуют о том, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины при этом заявили, что не видят активности российских войск в непосредственной близости к российско-украинской границе. Глава Генштаба Украины Сергей Шаптала также сообщил, что «никакого наращивания войск на государственной границе с Украиной не было и нет». По его словам, передислокация российских войск проводится после военных учений.

В Кремле подчеркнули, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации на эту тему «некачественными вбросами» и добавил, что Россия никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной «свежей фейк-кампанией в американских СМИ».

Визит Бернса в Москву состоялся 2–3 ноября, глава ЦРУ встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В Кремле заявили, что на переговорах они обсудили двусторонние отношения и международные вопросы.