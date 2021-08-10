В России и мире

Союзное государство России и Белоруссии обретет единую символику

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о работе над созданием единой символики России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <...> Мы видим объединяющий символ, который необходим», — сказал он.

По мнению Дмитрия Мезенцева, появление такой символики возможно через некоторое время. Вероятно, многие совместные документы будут иметь союзный символ либо герб, добавил госсекретарь.

Как отмечает «Газета.ру», ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. Российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.