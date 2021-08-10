Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
топи печь правильно
защити дачу от воров
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
«Справедливая Россия» возвращает деньги
морально сильные
доставка еды в пскове
Концерт рок-группы «Ария»
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
работа затылком
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 06.11.2021 15:224 Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей 06.11.2021 14:260 Союзное государство России и Белоруссии обретет единую символику 06.11.2021 14:0313 В России первый регион вводит QR-коды в автобусах 06.11.2021 12:392 Стала известна цель визита главы ЦРУ в Москву 06.11.2021 10:580 Демонстрации защитников климата пройдут 6 ноября по всему миру
 
 
 
Самое популярное 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 04.11.2021 18:3723 Эпидемиолог назвал причину роста заболеваемости на фоне массовой вакцинации 06.11.2021 00:198 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 06.11.2021 09:4812 Свежие данные по заболеваемости COVID-19 привел псковский губернатор 03.11.2021 17:5024 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

06.11.2021 15:22|ПсковКомментариев: 4

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава, передает РБК.

«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков <...> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних лиц», —заявили в ведомстве.

Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.

Вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых, пишет газета The Tico Times.

На этой неделе в США одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Во время испытаний препарат показал эффективность 91% в этой группе. Власти ожидают, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с интервалом в три недели

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 380 человек
06.11.2021, 16:280 Жителя Печорского района разыскивают в Псковской области 06.11.2021, 15:510 Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств 06.11.2021, 15:224 Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей 06.11.2021, 14:560 Аист из гдовского приюта стал героем сюжета на Первом канале
06.11.2021, 14:403 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове планируют завершить в ночь на 7 ноября 06.11.2021, 14:330 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в воскресенье 06.11.2021, 14:260 Союзное государство России и Белоруссии обретет единую символику 06.11.2021, 14:0313 В России первый регион вводит QR-коды в автобусах
06.11.2021, 13:560 Французская художница презентует свой новый проект в Пскове 06.11.2021, 13:335 Блогер ПЛН стал лауреатом всероссийской литературной премии 06.11.2021, 13:160 Редким изданием 1900 года пополнилась общедоступная виртуальная библиотека «Михайловского» 06.11.2021, 12:553 Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 940 человек
06.11.2021, 12:392 Стала известна цель визита главы ЦРУ в Москву 06.11.2021, 12:091 Бутылка рома может довести молодого псковича до скамьи подсудимых 06.11.2021, 11:583 В России установлен антирекорд по приросту заболевших COVID-19 06.11.2021, 11:461 Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили в псковской полиции
06.11.2021, 11:320 Российский боксер стал чемпионом мира 06.11.2021, 10:580 Демонстрации защитников климата пройдут 6 ноября по всему миру 06.11.2021, 10:290 МЧС напомнило псковичам о мерах пожарной безопасности 06.11.2021, 10:129 Планировавшие уволиться врачи скорой помощи в Облучье отозвали заявления
06.11.2021, 09:510 Нарушение миграционного законодательства выявлено в Псковской области 06.11.2021, 09:4812 Свежие данные по заболеваемости COVID-19 привел псковский губернатор 06.11.2021, 09:271 Одежду и еду пыталась украсть в магазине 35-летняя псковичка 06.11.2021, 09:050 Назван основной способ кражи денег у клиентов российских банков
06.11.2021, 00:198 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 05.11.2021, 23:384 Три человека погибли в ДТП под Псковом 05.11.2021, 23:011 Умер известный тренер по биатлону Константин Вайгин 05.11.2021, 22:005 Россияне стали чаще покупать шашлык на фоне локдауна
05.11.2021, 21:550 Великолукского подростка осудили за ряд хищений 05.11.2021, 21:390 Более 450 человек поступили в областную инфекционную больницу за неделю 05.11.2021, 21:240 Обязательные работы получила алиментщица из Локнянского района 05.11.2021, 21:030 Дом причта готовится к открытию в Острове
05.11.2021, 20:400 Мужчину госпитализировали после падения с мопеда в Плюсском районе 05.11.2021, 20:200 Более 30 рейдов провели сотрудники МЧС в Псковской области 05.11.2021, 20:010 В Гдовском районе начали строить новый мост через реку Еглинка 05.11.2021, 19:380 В России одобрили упрощение процедуры получения ИНН
05.11.2021, 19:210 Ночные учения на самолетах Ил-76 прошли в Псковской области 05.11.2021, 18:581 Видеоэкскурсии опубликовал Псковский музей-заповедник 05.11.2021, 18:340 В Петербурге решили не продлевать нерабочие дни 05.11.2021, 18:132 Финалистки конкурса «Мисс Псков» приняли участие в рекламной фотосъемке
05.11.2021, 17:4917 Жопа и чувства 05.11.2021, 17:471 Дмитрий Михайлов: Мы не остановим работу в социальных сетях 05.11.2021, 17:270 Около 33% великолучан прошли перепись на портале госуслуг 05.11.2021, 17:080 Тело российского дипломата обнаружили возле посольства в Берлине
05.11.2021, 16:560 Одиннадцатиклассница из Пскова разработала проект по созданию детского технопарка 05.11.2021, 16:351 Псковская полиция предупредила о наказании за покупку поддельных COVID-сертификатов 05.11.2021, 16:152 Дмитрий Михайлов поделился планами КПРФ на 2022 год 05.11.2021, 15:530 Усиление ветра ожидается в Псковской области
05.11.2021, 15:299 Михаил Ведерников поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником 05.11.2021, 15:101 Владимир Папорт о знающих ПДД детях и проекционных пешеходных переходах в Пскове 05.11.2021, 14:5135 Псковский коммунист прокомментировал задержание депутата Госдумы с тушей лося в машине 05.11.2021, 14:303 «Особое мнение»: Дмитрий Михайлов о планах КПРФ, подготовке к 7 ноября и ситуации в стране. ВИДЕО
05.11.2021, 14:260 Дождь с мокрым снегом ожидается в Псковской области 6 ноября 05.11.2021, 14:034 Псковские коммунисты перенесли празднование годовщины Октябрьской революции из-за COVID-19 05.11.2021, 13:448 Делегация специалистов Росздравнадзора и Минздрава РФ прибыла в Псковскую область 05.11.2021, 13:230 Более 200 тысяч человек полностью привились от COVID-19 в Псковской области
05.11.2021, 13:020 Жителя Куньинского района будут судить за повторное пьяное вождение 05.11.2021, 12:403 «Хайпожоры»: QR-бугурты и провалившаяся перепись. ВИДЕО 05.11.2021, 12:324 Почти 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 05.11.2021, 12:200 Псковский астроном снял таймлапс полярного сияния
05.11.2021, 12:091 Еще пять человек скончались от COVID-19 в Псковской области 05.11.2021, 12:003 «Особое мнение»: Дмитрий Михайлов о планах КПРФ, подготовке к 7 ноября и ситуации в стране 05.11.2021, 11:441 Фальшивые деньги обнаружили в великолукском банке 05.11.2021, 11:3210 Голые стены
05.11.2021, 11:219 В России из-за отказа от вакцинации уволились 26 сотрудников скорой помощи 05.11.2021, 11:000 Артиллерийские снаряды обнаружили в Палкинском районе 05.11.2021, 11:000 «Хайпожоры»: QR-бугурты и провалившаяся перепись 05.11.2021, 10:396 В России продлили розыгрыш денег среди вакцинированных от COVID-19
05.11.2021, 10:240 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина в Великих Луках 05.11.2021, 10:0018 В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от вакцинированного человека 05.11.2021, 09:420 Глава Псковского района проконтролировала ход строительства ФОКОТа 05.11.2021, 09:190 Контроль за выплатой пенсий ужесточат для иностранцев с 2023 года
05.11.2021, 09:0111 Борис Елкин рассказал об уникальных артефактах Пскова 04.11.2021, 22:142 «Газель» сбила подростка в деревне Родина Псковского района 04.11.2021, 22:000 Псковская область вышла на 26 место в РФ по уровню развития некоммерческого сектора 04.11.2021, 21:440 Три псковские команды приняли участие в игре «Россия — наш общий дом»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru