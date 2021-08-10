В России и мире

Анонсировано появление платной подписки в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал на своем канале о том, что многие пользователи сервиса предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах.

По его словам, команда мессенджера уже приступила к работе над этой новой функцией, ее запуск может состояться в этом месяце.

«Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — сообщил Дуров.

Он подчеркнул, что авторы некоторых каналов хотели бы иметь возможность «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В этой связи Telegram просчитывает условия этой опции.

«Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — отметил он.

Как отмечает «Газета.ру», впервые о тестировании функции рекламных сообщений в Telegram стало известно в октябре. В компании заверили, что при использовании «спонсируемых сообщений» личные данные пользователей не будут собираться и анализироваться для показа рекламы.