В России и мире

Дерматологи назвали новый симптом коронавируса

Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные симптомы. В частности, симптом «ковидных пальцев», или ложного обморожения конечностей, широко описанный в зарубежной литературе, встречается и в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Такое проявление они совместно с главврачом Коммунарки и другими медиками включили в статью «Поражения кожи и ее придатков при COVID-19», вышедшую в журнале «Московская медицина». Авторы описывают картины поражений кожи при коронавирусной инфекции, а также последствия по данным мировой литературы и собственных наблюдений медиков. Представлена также оригинальная российская классификация кожных проявлений при COVID-19.

По словам врачей, «ковидные пальцы» относятся к ангиитам — группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», — указывают авторы статьи. Ведущим звеном таких проявлений становится неспецифическое воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов, пояснили медики.

Как сообщила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом «ковидные пальцы» обычно встречается у детей и подростков, в последнее время все чаще преобладает и в старшей возрастной категории. Внешне напоминает обморожение пальцев рук и ног, пальцы меняют цвет, иногда появляются красные высыпания. Пациенты жалуются на зуд, боль, отек. В литературе описаны случаи, когда подобные проявления COVID-19 длились несколько месяцев.