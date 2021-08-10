Сын основателя Центра Чумакова выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что поддерживает идею об обязательной вакцинации от коронавируса.
Вирусолог отметил, что в России все еще мало привитых от коронавируса людей, «про это надо кричать». По словам Чумакова, при дельта-штамме SARS-CoV-2, который остается наиболее распространенным в стране, необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения. «А если дальше так будет продолжаться - будет еще следующий (штамм - ред.), «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, понимаете, поголовно», - цитирует вирусолога РБК.
Эксперт назвал абсурдными доводы антипрививочников. «Еще хуже, когда это поддерживается врачами и какими-то профессорами», - считает он.
Петр Чумаков - сын вирусолога Михаила Чумакова, внедрившего живую вакцину от полиомиелита. Михаил Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита (сейчас носит название Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, его специалисты разработали вакцину от коронавируса «КовиВак»).
Летом из-за роста заболеваемости коронавирусом в России начали вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе сотрудников сфер здравоохранения, соцзащиты, образования, торговли, общественного питания, транспорта и других.