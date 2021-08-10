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Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в российской армии

Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на телеканале «Россия 1».

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны. «Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы», - цитирует министра РИА Новости.

Шойгу добавил, что в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. «Поэтому — вакцинироваться!» - подытожил он.