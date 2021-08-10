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Парламенты России и Белоруссии подготовят «дорожную карту» интеграции

Реализация договоренностей России и Белоруссии по интеграции требует тесного парламентского взаимодействия, выработки законодательных инициатив и «дорожной карты» участия депутатов в этих процессах, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», - заявил Володин.

Политик отметил, что при выполнении интеграционных задач потребуются «десятки законодательных решений», также парламентариям важно выработать «дорожную карту». «На ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов», - сказал спикер Госдумы, передает РИА Новости.

Володин подчеркнул, что важно укреплять контакты между профильными комитетами Госдумы и Национальным собранием Белоруссии, использовать онлайн-форматы взаимодействия. Как добавил спикер, «с прошедшими выборами в Государственную Думу нам необходимо обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного государства».

«Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами», - заключил Володин.