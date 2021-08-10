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Иммунологи рассказали, у кого чаще встречается симптом «ковидных пальцев»

Симптом «ковидных пальцев», или «ложное обморожение», — неврологический симптом, чаще встречается у людей с сосудистой патологией. Также к нему предрасположены курильщики, сообщила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия. <...> В целом, кожные проявления (при коронавирусной инфекции - ред.) уже достаточно известны. Также хорошо известно про сыпь как один из симптомов проявления ковида», — цитирует экcперта РБК.

«(При коронавирусной инфекции - ред.) встречаются достаточно часто», — сообщила РБК Зоя Скорпилева.

Коронавирус обычно действует именно на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, в результате чего кровоснабжение нарушается, и одним из таких клинических проявлений как раз может быть симптом «ковидных пальцев», пояснил иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова», доктор наук, профессор Михаил Костинов.



При этом он отметил, что симптом проявляется не у каждого болеющего коронавирусом. «Это зависит от многих факторов. Возраста пациента, хронических патологий, длительности болезни, получаемого лечения», — сказал эксперт.

Очень важны после появления симптома действия клинициста. Если клиницист видит такие симптомы — должен обратить на это внимание, скорректировать тактику ведения пациента. Что касается длительности проявления симптома «ковидных пальцев» — это может пройти быстро, а может сохраняться на протяжении трех, пяти дней, недели, полутора-двух недель, обратил внимание Костинов.

Ранее заместитель главного врача КДЦ «Медси» Мария Петина сообщила, что синдром «ковидных пальцев» относится к группе заболеваний (антиит), в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Она отмечала, что синдром «ковидных пальцев» часто встречается как у взрослых, так и у детей.