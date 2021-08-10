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В России и мире

Эффект от новых препаратов против тяжелой формы COVID-19 оценила инфекционист

07.11.2021 21:45|ПсковКомментариев: 0

В России появились новые медикаменты, которые предназначены для предотвращения развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

Эксперт уточнила, что препарат вводится в организм больного коронавирусом на самых ранних стадиях. «Если был сделан тест и выяснилось, что результат положительный, препарат можно вводить», - приводит слова врача «Вечерняя Москва».

В новых медикаментах, уточнила Мескина, имеются моноклональные антитела, которые воздействуют на спай-белок коронавируса и препятствуют его присоединению к клеткам человеческого организма, предотвращая заражение.

Медикаментозная профилактика может быть применена для защиты от недуга в период временного запрета на укол — беременность, острые аллергические приступы, острая стадия хронического заболевания.

Тем, кому в силу разных причин вакцинироваться запрещено, можно применять химиопрофилактику противовирусными препаратами. При этом не стоит забывать, по словам врача, и о классических мерах защиты — маска, социальная дистанция, обработка рук и отказ от посещения массовых мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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