QR-коды о вакцинации стали недействительными из-за технического сбоя на «Госуслугах»

Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 остался прежним, он составляет один год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры.
Изменение сроков их действия на портале госуслуг - обнуление или сокращение до полугода - вызваны сбоем, связанным с техническими работами, добавили в ведомстве.
8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава о введении новой формы сертификата о прививке от коронавируса. С утра жители российских регионов начали жаловаться, что срок действия их сертификатов сократился до шести месяцев вместо прежних двенадцати или вовсе прекратился.
Профильные ведомства регионов Дальнего Востока уже успели заявить, что не имеют никакого отношения к этим изменениям, и направили вопросы федеральному центру. Минздрав Камчатки предложил тем, у кого перестал действовать сертификат, ревакцинироваться.
Москвичи обнаружили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 и QR-кодов сократился до полугода и стал недействительным у тех, кто не успел ревакцинироваться. У некоторых пользователей сертификаты вовсе пропали из личного кабинета на «Госуслугах». При этом на городском портале mos.ru срок действия QR-кодов не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев с момента завершения вакцинации.