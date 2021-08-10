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QR-коды о вакцинации стали недействительными из-за технического сбоя на «Госуслугах»

Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 остался прежним, он составляет один год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры.

Изменение сроков их действия на портале госуслуг - обнуление или сокращение до полугода - вызваны сбоем, связанным с техническими работами, добавили в ведомстве.

8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава о введении новой формы сертификата о прививке от коронавируса. С утра жители российских регионов начали жаловаться, что срок действия их сертификатов сократился до шести месяцев вместо прежних двенадцати или вовсе прекратился.

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Профильные ведомства регионов Дальнего Востока уже успели заявить, что не имеют никакого отношения к этим изменениям, и направили вопросы федеральному центру. Минздрав Камчатки предложил тем, у кого перестал действовать сертификат, ревакцинироваться.

Москвичи обнаружили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 и QR-кодов сократился до полугода и стал недействительным у тех, кто не успел ревакцинироваться. У некоторых пользователей сертификаты вовсе пропали из личного кабинета на «Госуслугах». При этом на городском портале mos.ru срок действия QR-кодов не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев с момента завершения вакцинации.