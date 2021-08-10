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Синоптики назвали причину резкой смены погоды на территории Европейской России

Аномальное тепло покидает Европейскую часть России, и уже скоро погода в регионе «станет абсолютно нормальной», сообщает метеоцентр «Фобос».

«Причиной резкой перемены погоды будет холодный атмосферный фронт, который пробился в Евразию со стороны Ледовитого океана. Уже сегодня он будет смещаться в южной части региона, а значит, снег пойдет даже в центральных областях и Черноземье. Правда, самые интенсивные осадки, местами до трети месячной нормы, ожидаются в низовьях Волги, Дона и на юге Предуралья, и пока еще в виде дождя. При этом повсеместно продолжится похолодание. К завтрашнему утру температура уйдет в минус на большей части Европейской России. Причем, в средних широтах и на Северо-Западе до -5°С, а на северо-востоке и до -10...-15°С», - говорится в сообщении.

Отмечается, что неприятным фактором станет и сильный ветер. «Он возникает в зоне фронта, из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс. И на пик шторм выйдет завтра, когда фронтальный раздел уже покинет столичный регион. Сильнее всего задувать будет в узкой полосе – от Уральских гор до Черноземья, местами порывы могут превысить 20-25 м/с», - добавили в «Фобосе».