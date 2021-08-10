В России растет спрос на вакцинные туры за рубеж

Туроператоры из-за высокого спроса расширяют ассортимент стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами, среди новых направлений - Греция. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Туроператоры получают множество звонков от агентов и прямых клиентов с запросами о деталях прививочных туров. По их отзывам, спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию - в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю на организацию вакцинных туров, в других счет идет на десятки», - приводит ее слова «Интерфакс».
Основные потребители этого продукта, по данным АТОР, - россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами для свободного перемещения по миру и поездок в страны, где не признаны российские вакцины.
Она пояснила, что поездку лучше бронировать не менее, чем за 2-3 недели до вылета, так как нужно заранее записываться на вакцинацию. Сделать прививку туристы могут в специально отведенных для вакцинации государственных медицинских пунктах в городе Салоники. Греция выдает сертификат Европейского образца, который действует на территории Европы и других.
По данным АТОР, стоимость пакетных вакцинных туров в Сербию начинается от 46 тысяч рублей на человека, в Хорватию - от 36 тысяч рублей, в Грецию - от 71,3 тысячи.