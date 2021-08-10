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Инфекционист заявил, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом

Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия могут проявляться спустя недели после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

«Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей – мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей – это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», - объяснил Андрей Поздняков.

По его словам, «чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме». Инфекционист добавил, что возможная причина его развития - гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.

Поздняков уточнил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Кроме того, более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Также развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит). Увеличиваются лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, снижается артериальное давление, иногда вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.

Врач отметил, что в целом постковидный синдром у детей – состояние, встречающееся нечасто, в отличие от взрослых. Чаще всего оно проявляется астенической и неврологической симптоматикой – усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость.

«Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее», - заключил Андрей Поздняков.