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В России обсуждается вопрос введения QR-кодов в самолетах и поездах

Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний QR-кодов, подтверждающих отсутствие заражения коронавирусом и иммунный статус. Об этом сообщает РБК со ссылкой два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли.

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал источник.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — подтвердил еще один источник в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения.

Источник в РЖД также подтвердил, что в правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.

В обсуждении сценариев использования QR-кодов участвуют многие федеральные ведомства, но окончательное решение может быть принято с учетом данных оперативного штаба, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения темы использования QR-кодов на транспорте. В одном из сценариев внедрение QR-кодов, по его словам, может происходить постепенно, по видам транспорта и начаться с авиации после январских праздников 2022 года.

Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов объясняется меньшими проблемами, с которыми столкнутся авиапредприятия. «У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считанные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов, и внедрить эту функцию можно только при покупке билета», — пояснил источник.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов во вторник заявил, что выступает против QR-кодов при продаже билетов, но не при посадке в самолет.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — заявил он в Совете Федерации.

«На данный момент авиакомпания не получала уведомлений о введении процедур проверок QR-кодов в аэропортах страны. В тоже время, если такие требования поступят, то, безусловно, авиакомпания их будет выполнять, где это возможно», — сказал агентству пресс-секретарь «России» Сергей Стариков. Он пояснил, что в большинстве случаев авиакомпании не занимаются регистрацией пассажиров в аэропортах и процедурой допуска в здания аэровокзалов, это делают привлеченные агенты или службы безопасности аэропортов.

Накануне летнего сезона вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова просила ведомства проработать возможность онлайн-покупки авиабилетов при предъявлении сертификата о вакцинации с портала госуслуг. Источник в крупной российской авиакомпании тогда же подтверждал, что вопрос использования сертификата о вакцинации (QR-кода) обсуждался на площадке Минтранса и Минцифры, но решения не было принято.