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Правительство поддержало введение штрафов за сравнение СССР и нацистской Германии

Правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» Елены Ямпольской и Александра Жукова «О внесении изменений в КоАП РФ», предусматривающий введение ответственности за сравнение СССР и нацистской Германии.

Документ предлагает ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», пишет газета «Известия».

В качестве наказания за эти действия депутаты предлагают установить для граждан штрафы от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — штрафы от 1 до 4 тыс. рублей; для юрлиц — штрафы от 10 до 50 тыс. рублей.

Если нарушение будет совершено повторно, то граждане заплатят от 2,5 до 5 тыс. рублей или им грозит арест на 15 суток. Должностные лица отдадут казне от 5 до 20 тыс. рублей или получат дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток.