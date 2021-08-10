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Предстоящая зима в России ожидается на два градуса теплее нормы

Прогнозы на предстоящую зиму скорректированы в сторону более теплого сценария. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около (климатической – ред.) нормы. Но то, что я сейчас вижу, – декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть, я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега», - отметил он.

По словам синоптика, погода ожидается близкая к «еврозиме».