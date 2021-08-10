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Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Об этом в в интервью «Российской газете» заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, пандемия COVID-19 закончится, когда от 70 до 75% населения Земли будут привиты. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», - сказал Гинцбург.

Кроме того, глава Центра имени Гамалеи отметил важность информационной работы с населением. В частности, он считает, что к прививкам нужно приучать детей. «Для того, чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания"», — пояснил Гинцбург.

Ранее РИА Новости сообщало, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге.