В России и мире

Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от коронавируса в России

Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу, ежедневно умирает чуть более тысячи граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.

«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан», - приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, это, как правило, люди в возрасте от 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и невакцинированные.