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В Петербурге непривитых от COVID-19 разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты

Сотрудники предприятий и организаций Санкт-Петербурга, уклонившиеся от прививок против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут быть отстранены от работы до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

«В случае уклонения сотрудника от прививки работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности», - приводит текст сообщения ТАСС.

В пресс-службе Смольного напомнили, что в постановлении главного государственного санитарного врача по Петербургу установлен перечень сфер, работникам которых необходимо пройти обязательную вакцинацию. «В большинстве случаев требование адресовано специалистам, имеющим в силу своих профессиональных обязанностей высокий уровень социальных контактов. Обязательная вакцинация также распространяется на государственных гражданских и муниципальных служащих, включая подведомственные организации», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат не менее 80% сотрудников предприятий сфер услуг, торговли, транспорта, строительства, промышленности, культурных и досуговых организаций, а также государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели и студенты старше 18 лет, которые проходят практику вне структурных подразделений. Ответственность за исполнение ложится на руководителей организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в Петербурге.

По последним данным, в Петербурге выявили 738 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 667 095 человек, умерли 24 722. За последние сутки в городе выявили 2 942 случая заражения.