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Ученые заявили о влиянии пола ребенка на выработку антител к COVID-19 у беременной матери

11.11.2021 07:38|ПсковКомментариев: 0

Беременные мальчиками вырабатывают меньшие титры антител к COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале Science Translational Medicine.

Ученые Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля задумались над тем, не закладывается ли уязвимость мужской иммунной системы к заболеванию еще в утробе матери. Они провели исследование, в котором приняли участие 38 женщин, инфицированных SARS-CoV-2 во время третьего триместра беременности (19 из них ждали ребенка мужского пола и столько же — женского). В группу сравнения включили 30 беременных женщин с отрицательным результатом на COVID-19 (15 из них ждали мальчиков, 15 — девочек).

Ученые измерили уровни защитных антител в крови испытуемых, а также изучили показатели плаценты каждой из них. Выяснилось, что пол плода способен оказывать влияние на материнский и плацентарный противовирусный иммунный ответ, а также на показатели неонатального иммунитета (защитных реакций организма новорожденного - ред.), опосредованного антителами. «Мы показываем, что инфекция SARS-CoV-2 у матери связана со снижением титров специфических IgG-антител, если плод мужского пола», — указано в статье.

«На активацию клеток иммунной системы влияют половые гормоны и гормоны, присутствующие в плаценте, — пояснила врач акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова. — Клетки плаценты вырабатывают огромное количество интерлейкинов, которые являются частью иммунной системы. Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы. Например, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские в свою очередь обладают иммуносупрессорными свойствами (то есть подавляют иммунитет - ред.)».

Авторами исследования рекомендовано пройти вакцинацию всем женщинам, которые готовятся к будущей беременности. Таким образом можно избежать самых грозных акушерских осложнений и родить здоровых малышей не зависимо от их пола.

Теги: #коронавирус #беременные #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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