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Coca-Cola требует запретить напиток от «Аквалайфа»

Coca-Cola — производитель Fanta — требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola. Они принадлежат ГК «Аквалайф», выпускающей также «Напитки из Черноголовки». Эксперты считают шансы Coca-Cola на победу в разбирательстве хорошими, но есть и вероятность того, что элемент Fanta будет признан в России общеупотребимым, как это произошло с Cola. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О споре между Coca-Cola и ГК «Аквалайф» известно из материалов коллегии палаты по патентным спорам Роспатента. Там говорится, что 18 ноября коллегия по заявлению Coca-Cola рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019-2020 годах.

Речь идет о бренде Fantola, под которым «Аквалайф», основанный в 2009 году экс-мэром подмосковной Электростали Владимиром Пекаревым, выпускает сладкий газированный напиток, шоколад, чипсы и попкорн. В портфеле компании также есть бренд «Напитки из Черноголовки».

В Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в коллегию стало предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с широко известным в РФ брендом Fanta. Последний охраняется с 1966 года, уточнил представитель компании. В ГК «Аквалайф» не предоставили комментарии.

По данным Global Data, объем рынка безалкогольных напитков в РФ оценивается в 6,2 млрд литров. По подсчетам Euromonitor International, за девять месяцев 2021 года продажи в натуральном выражении выросли на 12,4%, в денежном — на 20,6%. Аналитики этой компании оценили долю «Напитков из Черноголовки» на российском рынке в 4,6% (данных по Fantola нет), а Fanta — в 3,3%. На первом месте — напиток Coca-Cola с долей в 19,2%.

Исполнительный директор «Русбренда» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble) Алексей Поповичев говорит, что имеющиеся в портфеле Coca-Cola бренды — главные активы компании, поэтому она пытается защищать их «от мимикрирующихся под аналоги продуктов». Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман соглашается, что транснациональные производители четко отслеживают появление на рынке, по их мнению, «паразитирующих» на их марках товарных знаков. Впрочем, по словам господина Поповичева, в странах ЕС зачастую крупные ритейлеры производят товары под собственными торговыми марками, используя мимикрию под известные бренды.

В случае с Fantola суд будет затяжным, так как это наименование уже зарегистрировано в РФ и под брендом производится продукция, полагает господин Кауфман. Но у Coca-Cola достаточно высокие шансы добиться снятия правовой охраны с товарного знака Fantola, считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, претензии относятся не к графическим элементам и таре, которые отличаются от используемых для продажи Fanta, а к текстовой составляющей. Fantola — новообразованное обозначение, появившееся в результате комбинирования уже существующих слов, продолжает юрист. При этом, отмечает он, товарный знак Fanta определенно имеет приоритет по дате подачи заявления о регистрации.

Если Coca-Cola выиграет спор, «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток; если компания проигнорирует решение, то транснациональная компания сможет потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж, пояснил адвокат Pen & Paper Роман Пархоменко.

В этом случае «Аквалайф» может отказаться от спорных торговых знаков в пользу Coca-Cola в обмен на производство продукции по сублицензионному договору — такой исход стандартен для большинства патентных споров, добавил Станислав Кауфман.

Юрий Федюкин считает, что у «Аквалайфа» есть шанс сохранить бренды в случае признания в РФ элемента Fanta общеупотребимым и используемым для обозначения целой группы товаров. Как напомнил юрист, такая ситуация произошла с элементом Cola, с которым в России зарегистрировано достаточное количество марок.