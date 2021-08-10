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Парламент Латвии запретил использование георгиевской ленточки

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. Заседание парламента прошло сегодня, 11 ноября.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

Депутат Сейма Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию «Согласие», в ходе дебатов отметил, что эти законодательные поправки направлены «на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике». «Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства, - цитирует его ТАСС. - Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером».

Глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, где рассматривались эти поправки, со своей стороны подчеркнул символичность того, что решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается именно 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник - День Лачплесиса (День павших воинов). «Мы работали над этим законопроектом в комиссии два года - более 700 дней», - напомнил он, добавив, что правоохранительные органы республики выразили готовность следить за выполнением этих ограничений.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии». Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.