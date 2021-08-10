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В России решили усилить контроль за дезинфекцией

Роспотребнадзор согласовал с Минздравом и Минфином законопроект, в котором предлагается с 1 марта 2022 года сделать лицензируемой деятельность по дезинфекции. Об этом сказано в документах к заседанию общественного совета при службе, которое состоялось в конце сентября.

Минэкономразвития высказало замечания по этой инициативе: пока неясно, кому Роспотребнадзор предлагает выдавать лицензии, на какой срок и на каких условиях, в том числе финансовых. Сейчас идет доработка документа, пишет газета «Известия».

Помимо этого, в Минэкономразвития будет направлен перечень отзывов по итогам уже прошедшего публичного обсуждения законопроекта.

Ужесточить контроль за упомянутой сферой Роспотребнадзор предложил после трагического случая в начале сентября, когда семья москвичей отравилась арбузами, купленными в магазине «Магнит». 15-летняя девочка и ее бабушка скончались, мать попала в больницу. Специалисты исследовали арбузы, которые ели пострадавшие. На них обнаружили элементы средства, которое используют при дезинфекции, а в крови жертв отравления — следы ядовитого вещества этиленгликоля.

По версии Роспотребнадзора, причиной этого могла стать неверно проведенная в магазине дезинфекция: персонал не накрыл арбузы пленкой, когда обрабатывал помещение. В результате химикаты попали на продукцию. Эту версию поддержал и Следственный комитет.

«С началом пандемии COVID-19 дезинфекционная деятельность приобрела особое значение, так как применение соответствующих мер стало обязательным практически для всех хозяйствующих субъектов, причем на регулярной основе, — сказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. — И с ростом масштаба этого бизнеса мы все чаще стали получать сигналы о различных нарушениях, разного рода отравлениях как последствиях неквалифицированной обработки помещений и объектов».

Эксперт подчеркнул, что лицензионные требования предполагают не только обучение персонала, но и тщательный контроль за используемыми расходными материалами.