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Вирусолог спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса в следующем году

Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», - сказал вирусолог.

Анатолий Альтштейн выразил надежду, что с пандемией Россия справится в следующем году.