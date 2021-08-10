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В Госдуме предложили выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 без обращения к врачу

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», - приводит слова Леонова РИА Новости.

Политик указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID. Таким образом, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами, отметил парламентарий.