В России и мире

В Кремле оценили идею введения QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов на транспорте и в других местах стало мировой практикой, и она признана многими странами мира безальтернативной в условиях непрекращающихся волн пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу ввести в РФ обязательные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах.

«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», - приводит его слова ТАСС.

Он признал, что Россия сейчас идет, в том числе, по пути мирового опыта, но заметил, что «этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан».

«Здесь нужно не забывать, что, фактически, во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов, но по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», - указал он.

По словам Пескова, вопрос о выдаче QR-кодов для непривитых граждан, переболевших ковидом неофициально, но имеющих высокие антитела к коронавирусу, нужно обсуждать со специалистами.

«Здесь нужно со специалистами, с Роспотребнадзором (обсуждать - ред.). В любом случае, какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке. Там же очень много нюансов, все состоит из нюансов, и это все нужно очень-очень тщательно прорабатывать», - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, является ли высокий титр антител показателем для отказа в вакцинации или ревакцинации, Песков отметил, что существуют разные точки зрения, «но есть официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендации Минздрава РФ». «К ним, конечно же, нужно прислушиваться», - сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что эта тема «очень сложная, требующая экспертного подхода и исключающая какие-то возможности эмоциональных оценок».

Ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить в регионе в течение недели систему QR-кодов для граждан, перенесших неофициально коронавирус, но с высоким уровнем антител.