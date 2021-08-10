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В России и мире

Первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 зарегистрировали в России

13.11.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Препарат от COVID-19 «Арепливир» зарегистрировали в России. Лекарству разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет, следует из государственного реестра лекарственных средств.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Дата регистрации: 12.11.2021. Разрешен ввод в гражданский оборот до пять лет», - приводит текст из карточки препарата в реестре РИА Новости.

Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен, сообщили в пресс-службе компании-производителя «Промомед».

«Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности», - рассказали в компании. 

«Промомед» намерена сначала обеспечить препаратом Россию, а уже потом отправлять его на экспорт, ведутся переговоры, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны создали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз.

Основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м научном центре, являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

БАДы от коронавирусной инфекции можно использовать для полоскания горла, они могут снижать количество вирусов во рту, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Включение туда определенных добавок может снижать количество вирусов во рту - это может оказать положительное влияние на распространение этого вируса, лечить такого рода лекарства не могут», - пояснил ученый.

Отвечая на вопрос, можно ли рекомендовать «КовБАД» к использованию, он отметил, что это зависит от того, насколько он проверен по части безопасности. «В лучшем случае он будет немножко уменьшать передачу вируса, а в худшем будет совсем бесполезен. Рекомендовать его нужно с осторожностью», - добавил Альтштейн.

Теги: #лекарства #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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