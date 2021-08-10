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Хоккеист Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР

Нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков забросил шайбу в матче сборных России и Швеции по хоккею на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото : Пресс-служба ФХР

В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Хоккеист отличился на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол. Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.

Форвард обновил достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которые впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Мичков в четверг дебютировал в сборной России в возрасте 16 лет 337 дней в матче с командой Финляндии и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

В сезоне-2018/19 он побил бомбардирский рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков (70 шайб +39 результативных передач). В сезоне-2020/21 Мичков превзошел рекорд Никиты Кучерова («Тампа-Бэй»), став лучшим снайпером МХЛ по голам для хоккеистов до 17 лет - 38 шайб в 56 играх. В составе юношеской сборной России Мичков стал победителем и самым результативным игроком зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 баллов (9+5).