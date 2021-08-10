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В России завершают разработку препарата, прерывающего развитие COVID-19

В России завершают разработку препарата, прерывающего развитие COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от ковида - ред.), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», - сказал министр в интервью ТАСС.

Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с коронавирусом, Михаил Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», - добавил он.