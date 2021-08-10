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Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте правительства РФ.

«Обращаюсь ко всем главам регионов: возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства, от этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее», - отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Михаил Мишустин подчеркнул, что надо строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей. «Все меры, которые они предлагают, направлены на защиту здоровья граждан. Игнорировать их просто недопустимо», - резюмировал он.