В России и мире

Минздрав проанализирует причины низкого освоения средств на привлечение врачей в медорганизации

Минздрав России проанализирует причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации. Об этом сообщается в совместном комментарии ведомства с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта "Здравоохранение"», - приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, Минздрав проработает предложения Счетной палаты по изменению методики распределения межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС бюджетам территориальных ФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала в части определения прогнозного значения годового прироста медработников, а также возможности уменьшения объема перечисляемых средств при наличии неиспользованных остатков.

Ранее Счетная палата выявила низкий уровень использования средств НСЗ для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2019 году этот показатель составил 25%, в 2020 - 15,3%.

Смотрите также Финансирование кадровой программы в здравоохранении Псковской области увеличили в 7 раз

Напомним, власти Псковской области более чем в 7 раз увеличили финансирование кадровой программы в здравоохранении.