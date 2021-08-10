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Необходимость вакцинации людей с высоким титром антител требует изучения — эксперт

Вопрос о необходимости вакцинации людей с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции еще требует изучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академика РАН Николая Брико.

«Этот вопрос нужно изучать: насколько нуждаются в иммунизации лица с высоким титром антител, тем более, что сегодня есть некие международные подходы, стандартизация, скажем так. И Росздравнадзор тоже сейчас обратил внимание на то, чтобы наши лаборатории и выработали унифицированную шкалу оценки антител, чтобы перейти на возможность индивидуальной оценки восприимчивости», - сказал эксперт.

Он также отметил, что сейчас во многих странах при подсчете даты ревакцинации полагаются не на уровень антител в организме человека, а на срок с момента вакцинации или болезни. Академик подчеркнул, что определение уровня антител важно и с точки зрения эпидемиологии, поскольку позволяет делать оценку коллективного иммунитета, и с точки зрения пациентов с нарушениями иммунного баланса в организме.

«С другой стороны, уровень антител - это показатель, который не в полной мере отражает невосприимчивость к тому или иному агенту, поскольку есть еще и клеточный иммунитет», - сказал Николай Брико, добавив, что очень важно оценивать состояние иммунной системы при помощи полноценного исследования и антител, и комплексного иммунитета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 254 млн человек, более 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 145 912 случая заражения, выздоровели 7 846 448 человек, умерли 257 837.