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Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими

Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Аналогичные правила распространяются и на тех, кто уже перенес болезнь.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

При этом непривитые, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней встречи или до выздоровления.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.