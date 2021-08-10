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В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины

В Санкт-Петербурге во время укрепления набережной реки Смоленка в Василеостровском районе нашли тележку с сумкой, в которой находилось расчлененное тело мужчины.

Виновным оказался сын убитого, пишет РИА Новости. «Тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина», - говорится в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, сын во время бытового конфликта застрелил отца из охотничьего ружья, затем расчленил тело и выбросил в реку. По факту убийства возбуждено уголовное дело.