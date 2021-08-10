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В России намерены оптимизировать работу по продвижению нацпроектов

Правительство России соберет предложения, касающиеся оптимизации работы по продвижению национальных проектов. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Руководителям национальных проектов совместно с AHO "Национальные приоритеты" представить предложения по оптимизации работы по продвижению национальных проектов с учетом необходимости: повышения информированности граждан о конкретных целях и задачах национальных проектов, их роли в достижении национальных целей развития РФ; повышения уровня одобрения гражданами достижений национальных проектов; вовлечения граждан и организации в планирование и реализацию национальных проектов», - приводит ТАСС содержание документа.

Срок сбора инициатив объявлен до 22 ноября.

Aвтономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» нужно до середины ноября представить предложения по «организации получения и анализу обратной связи от граждан из всевозможных источников по каждому показателю и результату национальных проектов по различным признакам: населенные пункты, пол, профессия, социальное положение и т. д.».