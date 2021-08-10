В России и мире

Pfizer проведет испытания нового препарата от коронавируса в России

Американская фармкомпания Pfizer проведет испытания нового препарата против COVID-19 в России. Об этом сообщают «Ведомости».

Разрешение на проведение в России клинических испытаний выдал Росздравнадзор.

В государственном реестре лекарственных средств говорится, что в испытаниях примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. Всего планируется привлечь 90 человек из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.





Испытывать будут препарат «Паксловид» (ингибитор протеазы плюс ритонавир). В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований этого препарата. В компании отмечали, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Там также заявили, что среди участников испытаний препарата, который принимается перорально, не зафиксировали ни одного летального исхода.

Отметим, в России также ведется разработка отечественного лекарства от COVID-19, который уже прошел вторую фазу клинических испытаний. Препарат «МИР-19» действует по принципу этиотропной терапии, то есть против возбудителя болезни. Он влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет тому размножаться.