В России и мире

Новорожденных в России начнут обследовать на 36 заболеваний

Всех новорожденных в России с 2023 года будут обследовать на 36 заболеваний. Об этом сообщил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии.

«С 2023 года будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорожденных. Сейчас все новорожденные в нашей стране - это 1,4 миллиона - они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них - это спинальная мышечная атрофия», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что должны быть подготовлены нормативные документы, закуплено оборудование, расходные материалы, проведено обучение специалистов на это уйдет конец 2021 года, весь 2022 год и возможно первая половина 2023 года.

«Со второй половины 2023 года, надеемся, что будет действительно такой скрининг, который позволит нам выявлять у всех детей СМА до того, как у них появится первые клинические симптомы», - добавил Сергей Куцев.