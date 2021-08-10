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Минздрав включил в рекомендации по лечению коронавируса требования к качеству кислорода

Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости / Денис Абрамов

«Основные требования к качеству кислорода: 1. С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации. 2. С целью дополнительной оксигенации пациента может применяться кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95%, полученная сорбционным или мембранным методом концентрации из воздуха», - уточняется в рекомендации.