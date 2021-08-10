В России и мире

Обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах

Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти примерах федерации прививка студентам только для прохождения практики вне стен учебного заведения.

Так, обязательная вакцинация для студентов вузов введена в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве, пишет РИА Новости.

Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской области.