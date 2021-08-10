В России и мире

Эстония временно закрыла полеты у российской границы

Эстония закрыла возможность полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов на восточной и юго-восточной границе с 19 по 26 ноября.

«Установление временного ограничения необходимо в связи с деятельности департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны по укреплению временной контрольной линии между Эстонией и Россией», - цитирует «Интерфакс» сообщение департамента транспорта.

Правительство Эстонии в среду объявило внезапные учения резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС и призвало на них около 1,7 тыс. человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 километров на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее высока.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров. Еще 40 километров временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе сборов, позволят установить в общей сложности более 100 километров физически обустроенной границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.