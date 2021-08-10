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Эстония начала установку временных заграждений на границе с Россией

Военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе 20 ноября, пишет ТАСС.

«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы, - цитирует ТАСС заместителя гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерта Беличева. - В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Как указано в сообщении агентства BNS, работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Правительство Эстонии 17 ноября приняло решение призвать 1 684 резервиста на дополнительные учебные сборы «Шип-2021», в ходе которых установят временные заграждения на границе.