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В России разрешили присуждать госнаграды за успехи в патриотическом воспитании молодежи

20.11.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в положение о государственных наградах РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 20 ноября.

Согласно документу, перечень заслуг, за которые могут присуждаться госнаграды, пополнили «социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, <...> духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи», пишет ТАСС.

В частности, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России теперь могут быть удостоены госнаград за значительные достижения не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям Российской Федерации, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства».

При этом военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут награждаться за заслуги «в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни».

Теги: #патриотизм #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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