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В Ленобласти из багажника автомобиля, попавшего в ДТП, выпал труп мужчины

Полиция Петербурга нашла подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины, чье изуродованное тело было найдено после ДТП на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

Фото: 47news

По информации портала, автомашина «Мицубиси Галант», в которой перевозили труп, врезалась в отбойник на трассе А-121 «Сортавала», в итоге тело оказалось на дороге.

Водитель и двое пассажиров попытались скрыться в лесу, но полиция их задержала. Убитым оказался 50-летний петербуржец Аркади Казинян.

Также отмечается, с ним расправились в гаражном кооперативе «Лагуна» в Санкт-Петербурге. Подозреваемые хотели закопать тело: в автомобиле нашли лопату и мешки.

Задержанных допросят следователи.