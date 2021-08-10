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Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо. Прошлой весной президент уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V».

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.